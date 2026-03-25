鶴岡市でことし1月に落石が発生し通行止めとなっていた県道で大規模な土砂崩れが発生しました。県道の通行止めは当面、続く見込みです。大規模な土砂崩れが発生したのは、鶴岡市今泉の県道藤島由良線沿いの斜面です。県によりますと、24日午前0時すぎ、道路脇の斜面が高さおよそ35メートル、幅およそ50メートルにわたって崩れ、土砂が道路をふさぎました。人や物への被害はありませんでした。現場の県道は、加茂水族館