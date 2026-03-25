記事ポイント銀座の高知県アンテナショップ「まるごと高知」が累計来店者数1,000万人を突破2月20日から1ヶ月間の感謝キャンペーンを実施3月5日「こじゃんとありがとうの日」に島崎和歌子さんが来店 東京・銀座にある高知県アンテナショップ「まるごと高知」が、2010年のオープン以来の累計来店者数1,000万人を達成しています。これを記念した「ありがとう1,000万人キャンペーン」が、2月20日から1ヶ月間にわたって開催されま