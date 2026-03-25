任期満了に伴う西川町長選挙について、元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さんが25日、出馬を正式に表明しました。選挙戦は前回と同じく現職の菅野大志町長との一騎打ちとなる見通しです。大泉敏男さん「若い人たちの未来を明るいものにしたい。高齢者の不安をなくしたい。若者の未来をつくる財政運営が急務」大泉敏男さん（71）は25日午後5時半から記者会見を開き、町長選への出馬を正式に表明しました。大泉さんは、労働団体「連