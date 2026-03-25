記事ポイント不燃材・PSE認証済ストーブなど5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルーム水温3℃〜42℃設定可能で通年使用できるチラー機「PlungeX」350件超の施工実績を持つ岐阜県大垣市の建築会社による自社一貫開発 岐阜県大垣市のライフ SaunaHaxが開発する、5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルームとチラー機を紹介します。2026年3月3日から3月6日にかけて東京ビッグサイトで開催された「第38回建築・建材展」に