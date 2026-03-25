クモの糸にヒントを得てバイオ素材の開発などに取り組んできた鶴岡市の「スパイバー」は25日午後、臨時の株主総会を開き3月末で会社を清算し、新会社に事業譲渡する方針が承認されました。新会社ではソフトバンクグループの孫正義会長の長女が社長を務めます。鶴岡市に本社を置くバイオベンチャー企業「スパイバー」は、2007年に設立。クモの糸にヒントを得て石油を使わない人工タンパク質の繊維を実用化