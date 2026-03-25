同僚が入試の解答用紙を新幹線に置き忘れたことについて、大学側から連帯責任を問われ叱責を受けたなどとして、四国大学講師の男性が大学に損害賠償を求める訴えを起こしました。訴えを起こしたのは、四国大学常勤講師の男性です。訴状によりますと、2025年11月、広島で行われた大学入試の帰り、同行していた別の男性教員が、受験生2人分の解答用紙を入れたカバンを新幹線に置き忘れました。カバンはその日のうちに回収されました