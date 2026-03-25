記事ポイント2026年3月6日〜8日の3日間「サウナの日3days」を開催3月7日は先着600名にオリジナルサウナハットまたはタオルをプレゼントダブルパンカーズサウナやケロ材のサウナ-禅-など多彩なサウナを完備 千葉県野田市にある日帰り温浴施設「野天風呂 湯の郷」にて、年に一度の「サウナの日3days」が2026年3月6日〜8日の3日間にわたり開催されました。アウフグースイベントや先着プレゼントに加え、風情ある露天風呂と多彩な