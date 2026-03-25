テレビ大阪はこのほど、開局45周年を記念して、制作費総額1億円のコンテンツ企画を募集するプロジェクトを発表した。【写真】テレビ大阪発『発見!!食遺産』こだわりおせち「テレビ大阪 ネクストIPプロジェクト」と銘打ち、開局45周年期間に入る2026年10月以降、毎月1企画ペース（目標）で、深夜帯で新企画を試す公募企画。これまで、企画募集は主に社内に対してのみだったが、社外のさまざまなクリエイターやコンテンツ制作企