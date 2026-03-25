書店員の投票だけで選ばれる「本屋大賞」の歴史や選考の舞台裏を描いた「本屋大賞公式ファンブック」（日本能率協会マネジメントセンター）が3月26日に発売される。本屋大賞はどのように生まれ、なぜ多くの読者や書店を動かしてきたのか。発表式前から当日、その後の書店員の動きなどの舞台裏も描いて“売りたい本”を生み出す仕組みに迫る。読書好きで知られるタレント山崎怜奈のインタビューも収録。本屋大賞は受賞作やノミネ