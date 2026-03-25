勝浦町生名地区で3月25日から、恒例の「勝浦さくら祭り」が始まりました。桜はまだほとんどがつぼみのままではありますが、一足早く佐々木さんが行ってきました。 （佐々木気象予報士）「朝から雨が降っているんですが、寒くはないです。春の訪れが近づいてきているんですね、見て下さい。こちらソメイヨシノが咲き始めています」 勝浦町の「生名ロマン街道」は、長さ約1キロにわたる桜の名所で、ソメイヨシノや八重桜、し