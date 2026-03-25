イラン情勢について、高市総理が国会で「戦争」と表現した発言が波紋を広げ、野党が国際法上の位置づけをただしたことで審議が一時中断する事態となった。総理はその後、「戦闘」と発言を修正。また、緊迫する情勢下で行われた日米首脳会談について、トランプ大統領による“推し曲”演奏の歓迎を受けた舞台裏も明かされた。「戦争」→「戦闘」総理が発言修正･･･25日の国会。テーマは、先週行われた日米首脳会談。イラン情勢を巡