お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。ゲストのキングコング西野亮廣（45）の行動に驚いたことを明かした。ダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。話題は2組が同時出場した「M−1グランプリ2008」になった。梶原雄太（45）は「俺と西澤（ユースケ）が最悪な顔になったときやな。負けて」と2組と同期のNON STYLEが優勝し