共産党の不破哲三前議長の葬儀で、祭壇に飾られた遺影＝25日午後、東京都新宿区共産党は25日、昨年末に死去した不破哲三前議長の葬儀を東京都内で執り行った。志位和夫議長は党の理論的支柱だった不破氏を「あらゆることに不屈の開拓の精神、探究の精神を持って臨み、若々しい情熱を燃やす革命家としての姿勢に対し、常に畏敬の気持ちを感じていた」と悼んだ。志位氏は国会質問に際し「主題を自分で選べるのだから、選んだ問題