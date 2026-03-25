【イスタンブール共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは25日、イランが米国との交渉再開の条件として、ペルシャ湾岸にある全ての米軍駐留基地の閉鎖を要求したと報じた。封鎖状態のホルムズ海峡の通航料をイランが徴収する取り決めや、対イラン制裁の全面解除も条件に盛り込まれた。関係筋の話としている。米当局者は「ばかげており、非現実的な要求だ」と言及。米アラブの当局者は、交戦が始まる前より、イランとの合意