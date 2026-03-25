将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局1日目の対局を行い、永瀬九段が58手目を封じて指し掛けとした。あす26日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王将VS永瀬九段 封じ手の瞬間藤井王将にとって、未知の領域だった七番勝負最終局。運命を占う振