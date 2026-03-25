俳優・高知東生（61）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。元タレント・坂口杏里容疑者（35）が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていた件について言及した。捜査関係者によると、逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めている。店員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。この件について、高知は「300円の万引きで捕まった元タレントさん