テレビ大阪は25日、大阪市の同局で春の改編会見を行い、独自コンテンツの開発に力を込めた。改編のテーマは「ナナめ上に突き抜ける！」。もともと22年に開局40周年を迎えた際に「ナナめ上のテレビ大阪に」をキャッチフレーズに掲げていたが、27年に開局45周年を迎えることもあり、さらなる“ナナめ上”の企画を実施する。目玉プロジェクトは制作費総額1億円の企画募集だ。開局45周年期間に入る10月以降、毎月1企画ペース（目標）で