電子レンジの使用方法で、国民生活センターが注意を呼びかけです。公開された映像では、ラップをせずにサツマイモを電子レンジで加熱したところ、内部から煙が噴き出し、約11分後、サツマイモから火が出た勢いで扉が開いてしまいます。このほか、電子レンジ内の汚れから発火したケースや、冷凍食品を袋から出さずに加熱したところ袋から火が出たケースなど、電子レンジの使用中に起きた発熱・発火などの相談件数は、直近約5年間で5