6人組男性グループ、DXTEENが25日、東京・江東区のダイバーシティ東京で、セカンドアルバム「Heart Beat」の発売記念イベントを行い、アルバムリード曲「ハルコイ」とTikTokで総再生回数1億突破の「両片想い」の2曲を披露した。「ハルコイ」について大久保波留（21）は「アルバムの選曲をする時から絶対にやりたいと思っていた楽曲。聞いているだけでキュンキュンする。恋をしている人やキュンキュンしたい人に聞いて欲しい」。「