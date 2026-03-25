Soalaが、ユニバーサル ミュージックより今秋メジャーデビューする。 （関連：【画像あり】Soala、自身最大規模のワンマン公演『Soala ONE MAN LIVE 2026 ～Aile～』ライブ写真） 本情報は、3月24日にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催された自身最大規模となるワンマン公演『Soala ONE MAN LIVE 2026 ～Aile～』にて発表されたもの。本公演でSoalaは、愛した人の“声”を探