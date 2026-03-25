Blue Mashが、メジャーデビューアルバム『泣くな、青春』を本日3月25日にリリース。あわせて、初のYouTubeライブを本日20時30分から配信する。 （関連：Maki、Blue Mash、Chevon……地方出身バンドの故郷を彷彿とさせる楽曲今春にメジャーデビューを果たす3組が描く風景） YouTubeライブでは、メンバー4人が登場。メジャーデビューを迎えた心境や、アルバムの楽曲解説な