ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ランチ限定の「マンハッタン シェフズセレクション プリフィックスブッフェ」を3月24日から通年で提供する。メインは霧島豚ロースのロティや信玄鶏のアーモンドクルート焼き、サワラのポワレなどから1皿選べ、追加料金で氷温熟成アンガス牛ロースや熊本県産阿蘇赤牛ロース、A3黒毛和牛のグリエも選択できる。ブッフェでは、マンハッタン特製テリーヌ、クルミのバケットを添えたポークリ