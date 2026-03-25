ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNOサービス「NUROモバイル」で、ICチップと容貌撮影を組み合わせた本人確認方式を導入した。2026年4月施行の法令改正に伴う本人確認書類の偽造対策強化に対応するもので、従来の画像アップロードによる方式は3月末で終了する。 昨今、本人確認書類の偽造による携帯電話の不正利用が増加しており、法令改正により非対面での契約時における本人