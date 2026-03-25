すべての画像を見る突然なんですが、私運動が本当にダメなんです。走るのも学年で多分1番遅かったんじゃないかなと思うし、球技もてんでダメでした。だから体育祭の時期になるとそれはもう肩身が狭くて…！誰も私に気づかないでおくれと願いながらプルプル震えていました。そんな学生時代の思い出を思い出すと、やっぱり足速いのって羨ましかったなぁなんて思ってしまいます。運動部入っておけばよかったなとかね。でも、そんな1度