Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！オンオフのギャップが激しいアイドルと全肯定オタクの関係性を描く『多聞くん今どっち!?』、高校生のまぶしい青春の中で感情を豊かに表現した完結作『正反対の君と僕』などの漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、最近アニメ化で話題になった作品をピックアップ。色とりどりの漫画の世界へ飛び込も