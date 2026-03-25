高寺に対するファンの期待は大きい(C)産経新聞社3月27日にプロ野球が開幕を迎える。リーグ連覇を目指す阪神の中で、今季の飛躍が期待されている選手の一人が、プロ6年目23歳・郄寺望夢だ。オープン戦序盤の3試合は無安打に終わったものの、その後はコンスタントに快音を響かせ、打率は.263まで上昇。17日のロッテ戦では西野勇士から2ランを放つなど、着実に存在感を高めている。【動画】“できあがっている”…話題のド