モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】妊娠中の藤田ニコルのお出かけショット「後期でこんだけ綺麗なのガチすごいな」第1子を妊娠中の藤田さんは「食べて歩いて」と外出したことを報告し、4枚の写真を投稿。花柄のジャケットとワンピースのセットアップを着用しています。「髪の毛切ったけどどう？」とイメージチェンジしたことも