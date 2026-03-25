大阪・梅田で鋼鉄管が地中から突き出た問題。さきほど現場付近の交通規制が全面解除されました。 見慣れた光景に戻った大阪・北区の新御堂筋。3月11日、下水道工事で地中に埋められていた鋼鉄管が一時、地上約13mの高さまで突き出しました。この影響で高架部分など周辺道路が一部通行止めに。 鋼鉄管は大部分が地中に戻されるも、1.6mほどが地上に突き出たままとなっていて、24日に市が切断。周囲の安全性が確認されたこと