最悪の場合、最短1分。和歌山県が南海トラフ巨大地震の新たな津波想定を発表です。 和歌山県は3月25日、南海トラフ巨大地震で高さ1mの津波が市や町のなかで最も早く到達する時間などを発表しました。 串本町では最悪の場合、紀伊大島の先端部に前回想定より2分早い「地震発生から1分後に到達」という厳しい想定に。一方、市街地は前回と変わらず、「5分後」とされました。また、那智勝浦町と太地町は前回想定から1分早い「