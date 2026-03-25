全国で20億円に上る職業訓練の助成金が不正受給されていた問題で、大分市の派遣会社が1660万円余りを不正に受け取っていたことがわかりました。 厚生労働省の人材開発支援助成金1660万円余りの不正受給が判明したのは、大分市の派遣会社「ローマ」です。 この助成金は従業員に職業訓練を実施した場合、経費の全額を負担していることを条件に一部を支給する制度です。 大分労働局によりますと、この問題は職業訓練サӦ