都心でも火山灰による被害が予想される富士山の大規模噴火。きょうはじめて、国や東京都が民間企業などとともに対策を話し合う協議会が開かれました。東京・新宿のビル群に降る大量の火山灰。これは内閣府が作成した富士山が大規模噴火した場合のシミュレーション動画です。東京都心に降り積もる火山灰は最大で10センチにおよぶことが想定され、▼交通障害による物流の混乱や▼鉄道の運行停止、▼停電・通信障害など甚大な被害が想