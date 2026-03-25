きょう午後5時半ごろ、東京・江東区東雲の屋外立体駐車場で「車がすごい燃えている」と近くにいた人から119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、消防車など18台が出動し、立体駐車場1階部分にあった車3台が燃えているということです。これまでに逃げ遅れた人やけがをした人はいないということです。現場は、りんかい線「東雲駅」の近くで、マンションが立ち並んでいます。