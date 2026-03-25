ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが3月25日、ブログを更新。体調が回復してきていることを報告しました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「私を待ってくれたように桜も満開」「口から美味しいゼリーを食べました」体調回復を報告【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「久しぶりに座位になって口から美味