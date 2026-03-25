【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は25日の記者会見で、日本の自衛隊員が東京の中国大使館の敷地へ侵入した事件を巡り「日本政府が自衛隊員の管理や教育を怠り、大使館や外交官に対する警備責任を果たせなかった」と批判した。