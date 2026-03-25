ことし1月、東京・渋谷区の路上で20代の女性に声をかけ、近くのビルに連れ込み、性的暴行を加えたとして逮捕されたNHK報道局スポーツセンターのチーフディレクターだった男性について、東京地検は25日付で不起訴処分としました。