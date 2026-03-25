この記事の画像を見る2020年12月の結成から5年、2025年12月で5年間の活動に終止符を打ったアイドルグループ・#2i2。新たな道へと進みはじめた元メンバーの1人、奥ゆいが芸能活動の原点にも繋がる1st写真集『ゆいゆい』（KADOKAWA）を出版する。ベトナムでの撮影では、ウエディングドレス姿でのカットも。新たな一歩を踏む彼女に、#2i2での5年間や駆け抜けたラストイヤーの記憶、そして、写真集の撮影秘話を聞いた。■■特技のド