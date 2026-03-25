【漫画】本編を読む『本日はご成婚なり！』（桃缶・SAKI：漫画、じ：ネーム構成、結婚物語。：原案/KADOKAWA）は、結婚相談所の仲人によるブログ「結婚物語」で人気だったエピソードを漫画化した作品だ。結婚相談所を訪れるさまざまな人々を通して、現代の幸せな結婚とは何かを問いかけるショートストーリーがオムニバスで掲載されている。毒親に育てられた女性のエピソードでは、とある結婚相談所で相談員として働いている相田