お金が貯まらない人の特徴は何か。金融教育活動家の横川楓さんは「散財には『良い散財』と『悪い散財』がある。例えば、Amazonセールで『安い』と思わず買ってしまうのは、『悪い散財』だ。20％引きの表記がされていても、実は安くなっていないことがある」という――。※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Oleh_Slobodeniuk※写真はイメージです - 写真＝iSt