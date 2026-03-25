人気作家・望月麻衣さんの新連載をご紹介！ 美術館で絵画や彫刻を見て、「もしできるなら家に飾りたい！」と思ったことがある方は少なくないのではないでしょうか？2026年4月号（3月13日発売）より、「ラジオビジネス英語」テキストでは、そこからさらに想像を広げた、自分の思いのままに美術館を作れるとしたら――というテーマの連載「望月麻衣の空想美術館（イマジナリーミュージアム）」がスタ