相続トラブルと聞くと資産の多い家庭をイメージしがちですが、こうした相続を巡る家族間の争いは「争族」とも呼ばれます。では、賃貸暮らしで現金以外の資産がなく、相続人が少人数でも「争族」に発展するケースはあるのでしょうか。 本記事では、相続税の仕組みや「争族」が起きやすいケース、相続トラブルを防ぐためのポイントを解説します。 相続人が3人なら「4800万円」までは原則申告が不要