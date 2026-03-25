仕事がデキる人は何が違うのか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）を書いた現役執事・新井直之さんは「力の抜きどころを知っていて、休み方が上手い。一方で休み下手な人は、性格や仕事の進め方に特徴がある」という――。（第3回）※本稿は、新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／b-bee※写真はイメージです - 写真＝iStock.com