日本のエネルギー政策はどうするべきなのか。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「脱原発へと舵を切ったドイツが今直面しているのは、産業の衰退と、電気代の高騰だ。エネルギー危機を背景にEUが原発回帰を表明するなか、ドイツだけが取り残されている」という――。■報道に感じた“ひっかかり”福島第一の事故から15年が経った。夜8時の第1公共放送のニュースは、壮絶な津波の映像と、その日に催された追悼行事の様子を流して