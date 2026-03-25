【モデルプレス＝2026/03/25】TRFのYU-KIが3月24日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスの衣装姿を披露し、注目が集まっている。【写真】58歳美人歌手「変わらぬ美しさ」美脚際立つミニ丈衣装姿◆YU-KI、ミニボトムスの衣装姿披露YU-KIは「自宅クローゼットにもない色『ラベンダーカラー』のオーガンジーブルゾン とても珍しいので記念に」と紹介し、鮮やかなラベンダーカラーのブルゾンに黒のトップス、引き締まった脚がのぞ