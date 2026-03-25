【モデルプレス＝2026/03/25】歌手のはいだしょうこが3月25日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、注目が集まっている。【写真】47歳元うたのおねえさん「そっくり」母＆姉との面影溢れる幼少期ショット◆はいだしょうこ、幼少期の家族写真を公開「母と私、そして家族写真」はいだは「また一つ、歳を重ねることができました」と誕生日を報告し、幼少期の写真を複数枚投稿。「＃家族写真」「＃父、母、姉、わたし」