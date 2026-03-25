アメリカとイスラエルのよるイラン攻撃が続く中、停戦終結に向けてアメリカとイランが発信する情報に食い違いが見える。2026年3月25日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に出演した中東情勢に詳しい慶應義塾大学大学院教授の田中浩一郎さんは、両者の情報戦が戦われているとの見方を示した。交渉しているとの情報は抵抗部隊の士気にかかわる田中教授は、殺害されたハメネイ師の後継者である次男のモジタバ師