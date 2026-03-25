細かいことをいちいち怒る人より、ドーンと大きく構えるタイプのほうが、一緒にいてラクなもの。いい意味で「呑気な彼氏」に居心地のよさを感じる女性は多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「一緒にいてラクだなぁ…大らかな彼氏のほっこり行動」をご紹介します。【１】彼女の過去に何があっても受け入れる「元カレとのヘヴィな話を明かしても『へえ、そうなんだ』とニコニコ笑っ