岡山市内のガソリンスタンド 原油高の影響で高騰していたガソリン価格が、政府の補助金の影響で、先週より下がりました。この価格はいつまで続くのでしょうか。 （松木梨菜リポート）「岡山市内のこちらのガソリンスタンドでは、先週に比べて1L当たり20円下がりました」 こちらでは、レギュラーガソリンが170円を切りました。 政府はレギュラーガソリンの店頭価格を170円程度に抑えるため、19