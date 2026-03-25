愛知杯で１１着だったカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。ファルコンＳ５着のフォーゲルは橘Ｓ（５月１０日、京都競馬場・芝１４００メートル）から葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）へ。フェブラリーＳで１５着だったサイモンザナドゥ、レグルスＳ３着のモックモックはアンタレ