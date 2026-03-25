読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「ただの友だち」と言い張る彼氏とその女友だちの親密すぎる距離感にモヤモヤしていた主人公。スマホを不自然に隠す彼氏に対し、彼女がとった驚きの行動をお届けします。“兄妹みたいな関係”に潜んでいた違和感私には付きあって半年の彼氏がいますが、彼には昔からとても仲のいい女友だちがいました。同じサークルに所属していて、お互いのことを「兄妹みたいなもんだから」と言