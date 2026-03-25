「アウトランダー」(C)2026 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. 俳優の山口馬木也が、４月３日からHuluで見放題独占配信されるドラマ「アウトランダー」ファイナルシーズン（シーズン8）日本版特別予告編＜誇り高き戦士・ジェイミー編＞のナレーションを担当した。山口が海外ドラマの予告編ナレーターを務めるのは、今回が初となる。【動画】山口馬木也がナレーション「アウトランダー」ファイナ